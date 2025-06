Warum dieser Bundestags-Abgeordnete seit sechs Jahren im Zelt übernachtet

Seit 2013 ist Johannes Fechner (52) mit Mitglied des Deutschen Bundestags. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

"Auch in diesem Jahr wohne ich in den Sitzungswochen auf dem Campingplatz", gibt Fechner auf seiner Instagram-Seite bekannt. An der frischen Luft und draußen in der Natur erhole er sich am besten vom Stress im Bundestag.

"Ich komme abends um elf, zwölf Uhr aus dem Büro und gehe morgens um sechs, sieben Uhr", sagte der SPD-Politiker aus dem Wahlkreis Emmendingen – Lahr, kürzlich dem SWR.

Deswegen ergebe es keinen Sinn, für die wenigen Stunden ein teures Hotelzimmer zu mieten. Einen frischen Anzug und saubere Wäsche für den nächsten Tag nehme er am Abend täglich mit aus dem Büro.

"Ich glaube, viele finden das exotisch und möchten lieber nah am Büro sein. Bei mir ist es so, ich bin froh, wenn ich aus der Berliner Blase wieder draußen bin", so der Parlamentarier. Zudem komme man bei geselliger Atmosphäre unter Campern auch noch mit verschiedensten Menschen in Kontakt: "Wenn der Biergarten abends noch aufhat, trinkt man noch ein Radler zusammen."