Diese 5 Fehler machen den Wahlzettel ungültig

Bei Wahlen gilt: "Jede Stimme zählt!". Damit das aber auch wirklich so ist, müssen bestimmte Regeln beachtet werden. Andernfalls kann man seinen Wahlzettel ungültig machen, ohne es zu beabsichtigen. Hier erfahrt Ihr, welche fünf Fehler beim Wählen für Euren Stimmverlust sorgen.

Sie texten eigene Meinungen dazu, wollen ihr Kreuzchen mit einem Smiley optisch unterstreichen oder stehen so offen zu ihrer Stimme, dass sie diese mit ihrer Unterschrift versehen. Das mag alles einer progressiven Motivation folgen, aber diverse Dinge sind bei hochoffiziellen politischen Wahlen deplatziert und führen zu Ungültigkeit des Wahlzettels.

Es werden jedes Jahr zahlreiche Stimmzettel für ungültig erklärt. Das liegt an bedeutenden Fehlern beim Ausfüllen oder Verhalten beim Wählen. Aber was sollte man tunlichst vermeiden, damit die eigene Stimme auch wirklich zählt?

Das Kreuz muss präzise einem Kandidaten oder einer Partei zugeordnet werden können. Gegensätzlich zu Fake News in den sozialen Netzwerken, darf es zwar über den Rand des Kreises hinausragen, aber nicht so uneindeutig platziert sein, dass es auch einem anderen Kandidaten bzw. einer anderen Partei zugeordnet werden könnte.

Auch Smileys , so eindeutig sie auch sein mögen, machen den Wahlzettel ungültig. Laut Wahl-Richtlinien sind Smileys und andere Symbole mehrdeutig und lassen keinen eindeutigen Wählerwillen erkennen.

Wer seinem Wahlzettel Texte , wie Meinungs- oder Gefühlsäußerungen, hinzufügt, versieht ihn mit sogenannten "unzulässigen Zusätzen und Vorbehalten", was augenblicklich zur Ungültigkeit des Stimmzettels führt.

Hat man eine große Reichweite in den sozialen Netzwerken, verleitet es möglicherweise dazu, ein Foto von sich und seinem ausgefüllten Stimmzettel in der Wahlkabine mit dem Hashtag "Geht wählen!" zu posten. Jedoch verletzt man somit das Wahlgeheimnis und macht seinen Wahlzettel ungültig. Dabei ist es egal, ob es sich bei einer Wahl in der Wahlkabine oder um eine Briefwahl handelt.

Postings, die zum Wählen animieren sollen, sind grundsätzlich erlaubt, aber der eigene ausgefüllte Wahlzettel darf NIEMALS ERKENNBAR sein.