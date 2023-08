Drama um Vater von bekannter Deutsch-Ägypterin: Sie ringt in Kairo um seine Freilassung!

Wiesbaden/Kairo - Sie beschimpfte Ägyptens Präsident Al-Sisi bei einem Berliner Termin als "Mörder", jetzt wird ihr Vater in Kairo festgenommen. Die Ärztin und Aktivistin Fagr Eladly bemüht sich um seine Freilassung - und vermutet eine Vergeltungsaktion für ihre laute Kritik am Staatschef.

Ärztin und Aktivistin Fagr Eladly wurde erstmals bekannt, als sie den aktuellen ägyptischen Präsidenten Al-Sisi bei einer Pressekonferenz von Angela Merkel im Jahr 2015 als "Mörder" bezeichnete. © Fagr El Adly/dpa

Eine in Wiesbaden lebende Deutsch-Ägypterin, die bekannt wurde für ihre scharfe Kritik an Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi (68), ringt in Kairo um die Freilassung ihres Vaters.

"Es ist einfach nur schockierend und skandalös", sagte Fagr Eladly der Deutschen Presse-Agentur über die Situation ihres Vaters Alaa. Der lebt ebenfalls in Deutschland und wurde kürzlich am Kairoer Flughafen festgenommen.

"Es ist ein rein politischer Fall. Mein Vater sitzt umsonst in Haft, wird umsonst seiner Freiheit beraubt", sagt Eladly. Er sei das jüngste Beispiel mutmaßlicher Sippenhaft in dem nordafrikanischen Land.

Alaa Eladly besitzt als einziger der Wiesbadener Familie keine deutsche Staatsangehörigkeit zusätzlich zur ägyptischen. Bei Einreise zu einem Familienbesuch wurde er vor einer Woche in Kairo festgenommen, seitdem hat die Familie keinen direkten Kontakt mehr zu ihm.