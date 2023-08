Einfach verrückt: "Affen-Männer" sollen G20-Gipfel als Bodyguards bewachen

Neu-Delhi (Indien) - Vom 9. bis 10. September treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G20 in Neu-Delhi, Indien, um sich über politische Themen auszutauschen. Auch mit dabei als eine Art von Bodyguards: speziell ausgebildete "Affen-Männer".

Die "Affen-Männer" sollen in den Delegationshotels sowie an allen Orten, wo häufig Affen gesichtet werden, stationiert werden. Zusätzlich werden lebensgroße Languren-Dummies aufgestellt, um den Rhesusaffen Angst zu machen.

Der Stadtrat heuerte eigens mehr als 30 "Monkey Wallahs" an, die die Rufe der aggressiven Languren - der natürlichen Feinde der kleineren Rhesusaffen - nachahmen sollen.

Affen werden in der hinduistischen Religion verehrt, andererseits sind sie in Indien eine weit verbreitete Plage und verwüsten Gärten, beschädigen Dächer und greifen auf der Suche nach Nahrung auch Menschen an.

Jahrzehntelang patrouillierten Männer mit ausgebildeten Languren in den Straßen von Neu-Delhi, um Rhesusaffen zu verscheuchen. Inzwischen ist diese Praxis aus Tierschutzgründen abgeschafft.