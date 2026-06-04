04.06.2026 18:50 EU geht gegen Handwerksregeln in NRW vor

Eine Sonderregel in NRW verursacht Kritik: Maurer und Zimmerleute, die bestimmte Bauanträge stellen wollen, müssen in NRW leben oder niedergelassen sein.

Von Ann-Kristin Wenzel Brüssel (Belgien) - Die EU-Kommission leitet ein Verfahren gegen Deutschland wegen der Wohnsitzvorgabe für bestimmte Handwerker in NRW ein.

Eine Sonderregel für Handwerker in Nordrhein-Westfalen sorgt für Kritik und hat die EU auf den Plan gerufen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa Nordrhein-Westfalen schreibe als einziges Bundesland vor, dass Handwerker bestimmter Gewerke wie Maurer oder Zimmerleute, die Bauanträge für kleinere Gebäude stellen möchten, in diesem Bundesland wohnhaft, niedergelassen oder beschäftigt sein müssen, kritisiert die Behörde.