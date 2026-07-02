02.07.2026 15:05 EU schlägt bei Billig-Paketen zu: Warum Shoppen bei Temu & Co. jetzt teurer wird

Mit einer neuen Zollregel will die EU Billig-Plattformen wie Temu und Shein ausbremsen. Warum Bestellungen jetzt teurer werden könnten.

Von Calvin Schröder

Brüssel (Belgien) - Wer günstige Kleidung, Handy-Zubehör oder Deko aus China bestellt, muss sich auf Änderungen einstellen. Seit dem 1. Juli ist die bisherige Zollfreigrenze für Warensendungen bis 150 Euro Geschichte. Stattdessen wird für viele Bestellungen aus Nicht-EU-Staaten eine pauschale Zollabgabe von drei Euro pro Warenkategorie fällig. Die EU will damit den Wettbewerb fairer machen und den Zustrom billiger Importware eindämmen.

Im vergangenen Jahr kamen rund 5,9 Milliarden Billigartikel aus Drittstaaten in die EU. (Archivfoto) © Hannes P Albert/dpa Der Hintergrund: Allein im Jahr 2025 gelangten nach EU-Angaben rund 5,9 Milliarden Billigartikel aus Drittstaaten in die Europäische Union - bislang meist zollfrei. Täglich werden inzwischen mehr als 16 Millionen Pakete abgefertigt. Für die EU ist das bisherige System angesichts des boomenden Online-Handels nicht mehr zeitgemäß. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič betont, dass Plattformen und Händler, die vom europäischen Markt profitieren, künftig denselben Regeln unterliegen sollen wie Unternehmen innerhalb der EU. Europäische Union Regierungschefs warnen vor nächster Flüchtlingskrise: "Gefahr für die Sicherheit und den Zusammenhalt der EU" Ganz so einfach wie "drei Euro pro Paket" ist die Regel nach Angaben des Zolls allerdings nicht: Die Abgabe wird pro Warenkategorie erhoben. Enthält eine Sendung lediglich vier Paar Socken, fallen nur einmal drei Euro an. Liegen zusätzlich ein Plüschtier und ein Ladekabel im Paket, werden bereits neun Euro fällig. Die Neuregelung gilt sogar für Bestellungen, die noch vor dem 1. Juli aufgegeben wurden, sofern sie erst danach in die EU eingeführt werden.

Laut EU sind auch Sicherheitsbedenken ein Grund für die neuen Abgaben

Die EU verfolgt mit der Reform weit mehr als zusätzliche Einnahmen: Brüssel hofft, dass die neue Abgabe Verbraucher bei extrem günstigen Spontankäufen zum Nachdenken bringt. © Foto von STEFANI REYNOLDS / AFP Für Verbraucher ändert sich bei der Zustellung zunächst wenig. Die Zollabwicklung übernehmen in der Regel der Paketdienst oder der Online-Händler. Die zusätzliche Abgabe könnte jedoch über höhere Verkaufspreise an die Kunden weitergegeben werden. Unverändert bleibt außerdem die Einfuhrumsatzsteuer, die weiterhin anfällt. Händler außerhalb der EU müssen künftig für deutlich mehr Sendungen Zollformalitäten erledigen. Das erhöht den Aufwand für Billig-Plattformen und soll den bisherigen Wettbewerbsvorteil gegenüber europäischen Händlern verringern. Europäische Union Liebes-News aus Brüssel: Grünen-Abgeordnete Lena Schilling und ihr Chef sind ein Paar Neben dem Wettbewerb nennt die EU auch Sicherheitsgründe. Nach einer Untersuchung aus dem Jahr 2025 erfüllten mehr als 60 Prozent der eingeführten Billigprodukte die europäischen Sicherheits- und Produktstandards nicht. Künftig sollen zusätzliche Produktkennungen den Behörden helfen, gefährliche oder nicht zugelassene Waren schneller zu erkennen und aus dem Verkehr zu ziehen.

Die ersten Folgen sind bereits sichtbar