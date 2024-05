EU-Skandal nach Raisi-Tod! "Aufrichtiges Beileid" für den "Schlächter von Teheran"

Brüssel - Hätte die Europäische Union doch ihre Hilfe bei der Suche nach den in den Gazastreifen verschleppten israelischen Geiseln angeboten, wie sie es am Sonntag bei der Suche nach dem bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen iranischen Präsidenten, Ebrahim Raisi (†63), ohne zu zögern getan hat. Auch sonst fällt die EU in diesem Zusammenhang unangenehm auf.