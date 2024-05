Ist die EU nur ein Märchen? Warum Europas Top-Politiker ständig Mickey Mouse besuchen

Brüssel - In gut anderthalb Wochen ist es so weit, dann wählen die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ihr neues Parlament. Die Deutschen können insgesamt 96 Abgeordnete nach Europa schicken, die es dann vor Ort mit einem echten Disney-Klassiker zu tun haben werden.

Ein witziger Name innerhalb eines so ernsten Umfeldes, findet auch Europaabgeordneter Matthias Ecke (41, SPD). Der verriet TAG24, dass es noch weitere kuriose Namen innerhalb der europäischen Mauern gibt.

Ihren Namen bekommen hat die Bar übrigens durch die Form ihrer Stühle, die entfernt an die großen Ohren der mittlerweile fast 100 Jahre alten Maus erinnern. Auch die quietschbunten Farben tun ihr Übriges, um den Effekt von Disneys Märchen zu verstärken.

In der sogenannten "Mickey Mouse Bar" im dritten Stock können Abgeordnete wie Gäste zusammenkommen und über aktuell brennende Themen innerhalb der EU diskutieren. Neben kleineren Snacks und Kaffee wird hier bei Empfängen gerne auch mal ein guter Wein ausgeschenkt.

Sind die Abgeordneten in Brüssel, werden sie an Mickey Mouse nicht vorbeikommen. Die wohl berühmteste Maus der Welt ist nämlich Namensgeber für einen wichtigen Ort innerhalb des beeindruckenden Parlamentskomplexes.

HANDOUT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Das Europäische Parlament kommt unter anderem in Brüssel zusammen. © AFP/Valeria Mongelli

"In Straßburg gibt es noch eine Blümchen- und eine Schwanen-Bar", so Ecke. "Das sind alles quasi Cafés, die nach einer Optik benannt sind. Bei der Blümchen-Bar ist es der Teppich, bei der Schwanen-Bar ist es die Lage an einem Kanal, wo die manchmal vorbeischwimmen."

Auf die Frage, ob Namen wie eine "Mickey Mouse Bar" bei den Abgeordneten ankommen, muss Ecke lachen. "Das ist einfach so konserviert. Vor 20 Jahren war ich in Brüssel Praktikant und da gab es die auch schon. Ein bisschen Selbstironie muss man innerhalb der EU auch besitzen."

Übrigens gibt es innerhalb der EU-Räumlichkeiten nicht nur kuriose Namen. So sind Gebäude, Räume, usw. nach einem gewissen Proporz nach wichtigen Persönlichkeiten aus der europäischen Geschichte benannt.