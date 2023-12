Neue Schadstoffnorm Euro 7: Das ändert sich für Autos in der EU

Brüssel (Belgien) - Autos, Busse und andere Fahrzeuge in der EU sollen künftig weniger umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe verursachen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am heutigen Montag in Brüssel auf die neue Schadstoffnorm Euro 7, wie beide Seiten mitteilten.