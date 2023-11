Luftverschmutzung macht uns krank und kann sogar zum Tod führen!

Feinstaub besteht aus einem Gemisch fester und flüssiger Partikel und entsteht etwa durch den Betrieb von Autos. © Michael Kappeler/dpa

Rund 253.000 Todesfälle in der EU hätten im Jahr 2021 im Zusammenhang mit Feinstaubwerten über den empfohlenen Grenzen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestanden, teilte die EEA am Freitag im Rahmen des "Clean Air Forum" der EU in Rotterdam mit.



"Die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf unsere Gesundheit sind immer noch zu hoch", so EEA-Direktorin Leena Ylä-Mononen.

Den Schätzungen zufolge verursacht Feinstaub die größten gesundheitlichen Belastungen durch Herzerkrankungen, gefolgt von Schlaganfällen, Diabetes, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), Lungenkrebs sowie Asthma.

In Deutschland stehen den Angaben nach 32.300 Todesfälle in Zusammenhang mit zu viel Feinstaub in der Luft. Die höchsten Sterblichkeitsraten gebe es in den östlichen und südlichen Ländern, sagte Ylä-Mononen. In den Bericht wurden rund 40 europäische Länder einbezogen.

Die WHO hatte die empfohlenen Grenzwerte für PM2,5-Feinstaub im Jahr 2021 gesenkt - für die mittlere jährliche Belastung von zehn auf fünf Mikrogramm (Tausendstel Gramm) pro Kubikmeter Luft.

Als PM2,5 werden Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern (Tausendstel Millimetern) bezeichnet. PM2,5-Partikel können teils bis in die Lungenbläschen und in die Blutbahn vordringen.