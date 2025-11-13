Verdacht auf Marktmanipulation: EU-Kommission nimmt Red Bull ins Visier

Brüssel (Belgien) - Die EU-Kommission verdächtigt den Energy-Drink-Hersteller Red Bull, den Wettbewerb rechtswidrig einzuschränken.

Red Bull könnte versucht haben, Konkurrenzprodukte zu unerlaubt zu verdrängen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In einem nun eingeleiteten Verfahren will die Brüsseler Behörde prüfen, ob das österreichische Unternehmen eine Taktik entwickelt haben könnte, um Konkurrenzprodukte in der EU strategisch zu benachteiligen. Es geht um den Verkauf von Energy-Drinks in Supermärkten oder Tankstellenshops.

Zum einen soll Red Bull der Mitteilung der EU-Kommission zufolge Händlern finanzielle und nicht-finanzielle Anreize geboten haben, um Konkurrenzprodukte mit einem Volumen über 250 Millilitern aus dem Sortiment zu nehmen oder weniger sichtbar zu platzieren.

Zum anderen soll das Unternehmen seine Rolle als sogenannter "Category Manager" in Geschäften genutzt haben, um die Präsenz konkurrierender Marken zu beeinträchtigen.

Bei sogenannten Category-Management-Vereinbarungen betrauen Geschäfte einen Lieferanten mit der Verwaltung einer bestimmten Produktkategorie - etwa Energy-Drinks.

Der Lieferant kann dabei auch Einfluss auf die Präsentation von Konkurrenzprodukten nehmen.