"Fridays for Future" legt in Dresden wieder los: Diese Licht-Aktion soll neue Leute "anwerben"

Dresden - " Fridays for Future " (FFF) demonstriert wieder in Dresden . Mit einer besonderen "Werbe-Aktion" sollen möglichst viele neue Leute für den Klima-Protest begeistert werden.

Im Rahmen einer Licht-Installation machte "Fridays for Future" an den Brühlschen Terrassen auf den globalen Klimastreik aufmerksam. © FridaysForFuture/Friederike Georgi

So strahlte die Gruppierung in der Nacht zum heutigen Sonntag eine Mauer der Brühlschen Terrasse mit dem Schriftzug "Planet earth is burning" ("Der Planet Erde brennt") an.

Damit soll auf den globalen Klimastreik am kommenden Freitag aufmerksam gemacht werden, heißt es vonseiten der Initiatoren.

Zugleich wurden im Rahmen der Lichtprojektion auch sogenannte "Warning Stripes" ("Warn-Streifen") gezeigt, welche "die Erderhitzung verdeutlichen und auf die desaströse Situation der Klimakrise" hinweisen sollen, so FFF weiter.

"Sachsen hat in diesem Jahr noch kein einziges neues Windrad in Betrieb genommen. Wir müssen jetzt das Ruder rumreißen, das Klimaschutzgesetz verschärfen und aus sämtlichen fossilen Energien aussteigen", fordert die Gruppierung.