13.02.2025 10:09 Demo in Leipzigs Innenstadt: Fridays for Future ruft zum Streik auf

"Fridays for Future" ruft am morgigen Freitag zum Streik auf. Um 15 Uhr wolle man am Bayerischen Bahnhof starten und anschließend den Innenstadtring ablaufen.

Von Petra Nacht

Leipzig - Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" ruft am morgigen Freitag zum Streik auf. Um 15 Uhr wolle man am Bayerischen Bahnhof starten und anschließend den Innenstadtring ablaufen. Vor der Bundestagswahl will "Fridays for Future" auf den Klimawandel aufmerksam machen. Dafür ruft die Organisation am Freitag zu Demonstrationen in über 140 Städten auf. © Anna Ross/dpa "Während die Kanzlerkandidaten über Massenabschiebungen und Grenzschließungen streiten, kocht unser Planet jeden Tag weiter hoch", erklärte Alexander Hilse von "Fridays for Future Leipzig". "Dass die Erderwärmung einer der Hauptgründe für die Flucht aus dem eigenen Land ist, wird in aktuellen Debatten völlig ignoriert." Allein im Jahr 2023 hätten rund 26,4 Millionen Menschen aufgrund von Klimakatastrophen ihre Heimat verlassen. Angesichts dessen würden Prioritäten im aktuellen Wahlkampf völlig falsch gesetzt. Fridays for Future Im Kampf gegen Extremwetter: "Fridays for Future" marschiert durch Dresden Um vor der Bundestagswahl noch einmal ordentlich auf das Problem aufmerksam zu machen, ruft die Organisation am Freitag in Leipzig und über 140 weiteren Städten zum Klimastreik auf. Wie "Fridays for Future" mitteilte, wolle man die Demo um 15 Uhr am Bayerischen Bahnhof mit einem Redebeitrag starten. Anschließend laufe man den Innenstadtring entlang und ende schließlich wieder am Ausgangspunkt. Dort treffe man zum Abschluss auf musikalische Unterhaltung vom Berliner Musiker "Hitzefrei" sowie unterschiedlichste Infostände.

Titelfoto: Anna Ross/dpa