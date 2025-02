Fridays for Future mit neuen Protesten: "Klimastreik" jetzt auch gegen Rechts

Berlin - Gut eine Woche vor der Bundestagswahl hat die Klimabewegung Fridays for Future für Freitag zu einer großen bundesweiten Protestwelle aufgerufen. Auch in Berlin wird demonstriert.

In Berlin und viele anderen Städten in Deutschland startet Fridays for Future eine neue Offensive. © Fabian Sommer/dpa

Die neuen Proteste nennen die Aktivisten "Klimastreik". Bundesweit soll nach Angaben der Organisation in über 150 Städten für Klimaschutz und Demokratie sowie gegen einen Rechtsruck demonstriert werden.

Geplant seien verschiedene Aktionsformen - neben klassischen Demonstrationszügen wie in Berlin etwa auch ein großer Fahrradkorso in Freiburg oder ein Straßenfest in Kiel.

In Berlin und Hamburg wurde unter anderem gemeinsam mit den Mitgliedern der Organisation "Omas gegen Rechts" mobilisiert. Auch andere Initiativen wie Campact oder "Laut gegen Rechts" wollen dabei sein.

In Berlin startet die Demonstration um 12 Uhr am Brandenburger Tor.