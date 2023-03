03.03.2023 15:07 "Fridays for Future" protestiert in Hamburg: "Die Zahl der Autos muss runter"

Rund 5500 Menschen haben am Freitag in Hamburg bei einem globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future demonstriert.

Hamburg - Rund 5500 Menschen haben am Freitag in Hamburg laut Polizei bei einem sogenannten globalen Klimastreik der Bewegung Fridays for Future demonstriert. Tausende Teilnehmer von "Fridays for Future" demonstrieren auf dem Jungfernstieg. © Daniel Bockwoldt/dpa Los ging es am Jungfernstieg. "Die Zahl der Autos auf den deutschen Straßen muss runter", forderte Annika Rittmann von Fridays for Future in einer Rede. "Das Schienennetz der Bahn: Taktung und Pünktlichkeit müssen erhöht und die Fahrpreise gesenkt werden." Aber das Bundesverkehrsministerium tue alles, damit all das nicht umgesetzt werden könne. Es war bereits der zwölfte globale Klimastreik. Bundesweit sollte es dieses Mal mehr als 200 Aktionen geben. Den Aktivisten zufolge waren zudem Demonstrationen auf allen Kontinenten geplant. Aus Sicht der Aktivisten handelt die Politik nicht ausreichend, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Titelfoto: Daniel Bockwoldt/dpa