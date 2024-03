Fridays For Future ruft zu neuen bundesweiten Klimastreiks auf!

Fridays For Future ruft am 31. Mai erneut zu bundesweiten Streiks auf. Unterdessen hält die Bundesregierung das für 2030 gesetzte Klimaziel für erreichbar.

Von Emma Schwarze

Berlin - Die Bewegung Fridays For Future (FFF) ruft am 31. Mai erneut zu bundesweiten Demonstrationen auf. Vor der Europawahl fordern die Aktivisten, eine Politik, die nicht nur vor der Klimakrise schützt. Unterdessen hält die Bundesregierung das für 2030 gesetzte Klimaziel auf Grundlage aktueller Prognosen für erreichbar.

Kurz vor der Europawahl im Juni ruft Fridays For Future erneut zu bundesweiten Klimastreiks auf. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa Nirgends erhitzt sich die Welt so schnell wie in Europa. Das geht aus einem am Montag in Kopenhagen veröffentlichten Risikobericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervor. Die Aktivistin Luisa Neubauer (27) betont: "Die Klimakrise ist so gefährlich wie nie. Neue Studien zeigen: Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten aufheizt." Dennoch sei Europa "nicht annähernd angemessen vorbereitet für Hitzewellen, Starkregen, Ernteausfälle und daraus folgende wirtschaftliche Schäden", so die FFF-Aktivisten in einer Mitteilung am Freitag. Fridays for Future Luisa Neubauer geht hart mit Senat ins Gericht: "Berlin verdient diese Politik nicht" "Gleichzeitig erleben wir, wie das Vertrauen mangels politischer Ideen und angefeuert durch rechte Demokratiefeinde zunehmend zerrüttet wird", so Sprecherin Annika Rittmann. "Gerade jetzt müssen daher auf europäischer Ebene dringend Lösungen gefunden werden, die Menschen effektiv vor Katastrophen schützen und soziale Akzeptanz finden, anstatt Rechten weiter den Diskurs zu überlassen." Die Aktivisten und Aktivistinnen rufen damit nach eigenen Angaben gezielt im Vorfeld der Europawahlen (6. bis 9. Juni) zum Klimastreik auf. In Deutschland wird am 9. Juni gewählt.

Fridays For Future will besonders junge Wähler motivieren

Bei der Europawahl 2019 gab es eine historisch hohe Wahlbeteiligung, insbesondere bei jungen Menschen. Diese droht nun verloren zu gehen, so die Klimabewegung. © Montage: Christof Stache/AFP, picture-alliance/dpa-infografik Die Bewegung plane, vor allem junge Leute zu mobilisieren, um bei den rund eine Million Menschen zwischen 16 und 18 Jahren eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu erreichen.

"Bei der diesjährigen Europawahl spielen gerade junge Menschen wieder eine bedeutende Rolle, denn es gibt so viele Erstwählerinnen und Erstwähler wie noch nie (...). Als Fridays for Future werden wir dafür kämpfen, dass junge Menschen von der Wahl erfahren und dass sie wählen gehen, fürs Klima und unsere Demokratie!", so Aktivist Pit Terjung. "Wir fordern eine Politik, die der dramatischen Lage gerecht wird, die Menschen vor der Klimakrise und dem Faschismus beschützt", erklärte Neubauer. "Die letzten Jahre in Deutschland und Europa haben gezeigt: Gute Klimapolitik ist möglich und kann funktionieren."

Zuletzt demonstrierte die Bewegung Anfang dieses Monats in zahlreichen Städten gemeinsam mit Verdi unter dem Motto #Wirfahrenzusammen. © Hannes P. Albert/dpa

Habeck sieht Deutschland bei Klimaziel 2030 auf Kurs