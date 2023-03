01.03.2023 17:51 Globaler Klimastreik: Tausende zu Protesten in der Hamburger Innenstadt erwartet

Nicht nur im Nahverkehr wird gestreikt, auch der nächste globale Klimastreik von Fridays for Future steht am Freitag an. Was auf Hamburg zukommt.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Nicht nur im Nahverkehr wird am Freitag gestreikt, auch der nächste Klimastreik von Fridays for Future steht an. Das erwartet die Hamburgerinnen und Hamburger am Freitag.

Hamburger Fridays for Future-Aktivisten am 23. September 2022, bei der letzten Ausgabe des globalen Klimastreiks. © Marcus Brandt/dpa Zum zwölften sogenannten "Globalen Klimastreik" am Freitag, dem 3. März 2023, haben die Aktivisten von Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi gemeinsam aufgerufen. Rund 7000 Teilnehmer haben sich laut Polizeiangaben zum Protest in der Hansestadt angemeldet. Die dortige Auftaktkundgebung findet um 13 Uhr am Jungfernstieg statt, danach soll ein Demonstrationszug durch die Hamburger Innenstadt ziehen. Diese soll sich dann gegen 14.15 Uhr in Bewegung setzen und über die Steinstraße, den Hauptbahnhof, die Lombardsbrücke, den Stephansplatz und den Gänsemarkt und einmal um die Binnenalster führen. Den Verlauf der Route haben die Aktivisten auf Instagram veröffentlicht. Klimaprotest in Hamburg: Das fordern die Aktivisten Aktivisten und Aktivistinnen der Klimabewegung Fridays for Future malen einen Protesttext auf den Jungfernstieg nahe dem Rathaus. © Christian Charisius/dpa "Die Klimakrise geht uns alle an – und um den Klimawandel zu stoppen, ist die Verkehrswende dringend notwendig. Außerdem ist der Ausbau des ÖPNV auch ein wichtiger Schritt hin zu einer sozialgerechten Mobilität," so Sandra Goldschmidt, Landesbezirksleiterin von Verdi in Hamburg.

Während die Gewerkschaft sich vor allem für den Ausbau des ÖPNV stark macht, steht für die Klimaaktivisten nicht nur die Mobilitätswende im Fokus der Proteste. Fridays for Future So viele Klimaproteste plant Fridays for Future in Baden-Württemberg! Auch der Ausbau erneuerbarer Energien und die Rückkehr zu den Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens sind Kernforderungen der Bewegung. Nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland wird am Freitag für das Klima gestreikt. Mehr als 240 Demonstrationen seien bundesweit bereits angemeldet, wie auf der Website der Gruppe zu lesen ist.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa