Weltweite Aktion: Fridays for Future ruft in Leipzig zu Klimastreik auf

Leipzig - Die Umweltaktivisten von Fridays for Future rufen für den 15. September zu einem Klimastreik in Leipzig auf.

Am 15. September wird weltweit gegen fossile Energien demonstriert. © Georg Wendt/dpa

Nicht nur in der Messestadt, sondern auf der ganzen Welt werden Aktivisten und Aktivistinnen an diesem Tag unter dem Motto "End Fossil Fuels" auf die Straße gehen und gegen die Abhängigkeit von fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas protestieren.

Die fossile Industrie weist jede Form von Verantwortung für angerichtete Schäden im Ökosystem von sich und "verschlingt zugleich Milliarden Dollar an Investitionen und Subventionen", hieß es im Aufruf von Fridays for Future.

"Ob fatale Überschwemmungen in Slowenien und Pakistan oder riesige Brände in Griechenland und Kanada. Der Sommer 2023 hat uns wieder deutlich vor Auge geführt, was es bedeutet in Zeiten der Klimakrise zu leben und dass ein sofortiges Handeln dringend notwendig ist", so die Auffassung der Akteure.

Spezifisch in Leipzig will die Ortsgruppe zudem vor allem ein Zeichen gegen die Verkehrspolitik sowie Repressionen gegen Aktivisten und Aktivistinnen setzen.

Allein in Deutschland wurden bereits mehr als 100 Streiks im Rahmen der "End Fossil Fuels"-Aktion angekündigt.