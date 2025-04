Gericht entscheidet: Haushalt 2024 verfassungswidrig

Silke Schneider (r., Grüne), Finanzministerin von Schleswig-Holstein, zusammen mit Simon Kempny (l.), Rechtsanwalt der Antragsteller, Bernd Buchholz (2.v.l.), FDP-Landtagsabgeordneter, und Serpil Midyatli (3.v.l.), SPD-Fraktionsvorsitzende, im Sitzungssaal des Landesverfassungsgerichts. © Marcus Brandt/dpa

Die Feststellung eines Haushaltsplans für das Jahr 2024 sei nichtig, sofern darin eine Ermächtigung zur Aufnahme von Notkrediten enthalten sei, sagte der Präsident des Gerichtes in Schleswig, Christoph Brüning.

Die drei im Haushaltsjahr 2024 aufgenommenen Notkredite wurden mit der Sturmflut an der Ostseeküste im Oktober 2023, dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie begründet. Das Verfassungsgericht erkannte in den Begründungen zwar Notlagen, die sich auch der Kontrolle des Staates entziehen.

Allerdings müsse zwischen dem Finanzbedarf des Landes und den Notlagen ein kausaler Zusammenhang bestehen und der Haushalt müsse durch diese erheblich belastet sein. Dies habe ebenso wie ein verfassungsgemäßer Tilgungsplan nicht vorgelegen, so Brüning.

Verhandelt wurde über eine Normenkontrollklage von SPD und FDP gegen den Haushalt, der unter anderem mit gleich drei Notkrediten finanziert wurde. SPD und FDP sahen alle drei Notkredite als verfassungswidrig an.