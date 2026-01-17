"Großes für Europa geleistet!" Ex-EZB-Chef Draghi erhält Karlspreis

Aachen - Für historische Verdienste um die europäische Einigung wird der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi (78), mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet.

Mario Draghi (78) wird mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet. © Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa

Mit dem ehemaligen italienischen Regierungschef ehre man eine Persönlichkeit, "die zielgerichtet und mit unerschütterlicher Entschlossenheit Großes für Europa geleistet hat", begründete das Karlspreis-Direktorium seine Entscheidung.

Der Internationale Karlspreis zu Aachen gilt als wichtigste Auszeichnung für Verdienste um die europäische Einigung. Er wird traditionell am Himmelfahrtstag verliehen, dieses Jahr am 14. Mai.

Das Direktorium hob unter anderem den 2024 von Draghi veröffentlichten und nach ihm benannten Report zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit hervor. Draghi hatte darin gemahnt, dass die Europäische Union dringend innovativer werden müsse, wenn sie nicht den Anschluss an konkurrierende Wirtschaftsmächte wie die USA und China verlieren wolle.

Das Karlspreis-Direktorium schließt sich dieser Einschätzung an: "Die Lage ist dramatisch", schrieb es in seiner Begründung. "Europa droht zum Spielball anderer Mächte zu werden." Seine Handlungsfähigkeit könne Europa nur sichern, wenn es wettbewerbsfähiger werde. Wirtschaftliche Stärke sei die Basis für alles andere.