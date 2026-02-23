Streit um TikTok-Verbot für Kinder: CSU zeigt CDU die kalte Schulter

München - Soll der Umgang von Kindern und Jugendlichen mit sozialen Medien strenger geregelt werden? Nach der SPD sprach sich nun auch die CDU für gesetzliche Altersgrenzen aus. Doch der dritte Koalitionspartner trat auf die Bremse.

Martin Huber (48, l.), CSU-Generalsekretär, und Markus Söder (59), CSU-Parteivorsitzender und bayerischer Ministerpräsident, nahmen an der Sitzung des CSU-Vorstands teil. © Peter Kneffel/dpa

Die CSU-Spitze sieht die Pläne von CDU und SPD zur Einführung einer Altersgrenze für Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram zurückhaltend bis skeptisch. CSU-Generalsekretär Martin Huber (48) bremste nach einer CSU-Vorstandssitzung jedenfalls sehr deutlich.

"Wir schauen uns jetzt einmal in Ruhe an, was hier an Vorschlägen genau kommt", sagte Huber. Dies dürften aber keine Mogelpackungen sein. "Deswegen sind wir auch skeptisch, wenn es um Verbote geht", sagte er.

Schon jetzt gebe es Altersbegrenzungen, argumentierte er, beispielsweise gebe es bei WhatsApp, Instagram oder Facebook sozusagen freiwillige Altersbegrenzungen von 13 Jahren.

"Und darüber hinaus gibt es ja auch EU-rechtliche Bedenken, was eine nationalstaatliche Umsetzung betrifft", sagte er. Vieles sei ohnehin noch unklar. Man warte ab, was herauskomme, und das werde man dann bewerten.