Erstes EU-Land macht es möglich: Hier kann man schon mit 16 Bürgermeister werden

Dies beschloss das Parlament in Valletta am gestrigen Montag. Damit ist der Inselstaat das erste Land in der Europäischen Union, in dem dies möglich ist.

Bislang durften 16-Jährige in Malta bei Kommunalwahlen bereits wählen und kandidieren. Selbst wenn sie jedoch die meisten Stimmen erhielten, durften sie das Amt des Bürgermeisters jedoch nicht begleiten. Das ändert sich jetzt.

Malteser müssen aber nach wie vor mindestens 18 Jahre alt sein, um sich als Kandidaten für nationale Wahlen aufstellen zu lassen.