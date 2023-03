Migranten sollen auf Schiffen und Militärbasen schlafen - um den Briten Geld zu sparen

London - Die Anfang März angekündigte Verschärfung des Asylrechts zeigte, dass Migranten in Großbritannien alles andere als willkommen sind. Um künftig noch mehr Pfund zu sparen, kündigten die konservativen Machthaber nun weitere Maßnahmen an: Anstelle von Herbergen und Billighotels sollen Geflüchtete jetzt in Kasernen und sogar auf Schiffen untergebracht werden!