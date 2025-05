100-Mann-Keilerei an Ferienstrand: Erwachsene schlagen Teenager zusammen

Teignmouth (England) - Dass es hin und wieder mal zu Raufereien kommt, ist nichts Neues. Doch dieser Vorfall aus England hat den Rahmen gesprengt. Unfassbare 100 Jugendliche und Erwachsene prügelten sich am Stadtstrand.

Eigentlich ist die kleine Küstenstadt Teignmouth als idyllischer Ferienort bekannt und nicht als Problemviertel. © Tony Hicks/AP/dpa

Laut einem Bericht der "DailyMail" ereignete sich die Massenschlägerei am vergangenen Freitagabend gegen 20.45 Uhr (Ortszeit).

Ein Sprecher der örtlichen Polizei hat in einem Interview mit der Zeitung berichtet, dass die Beamten an diesem Abend zu einem Einsatz gerufen wurden, bei dem mutmaßlich vier Erwachsene mit Waffen auf einen Jugendlichen einprügelten. Doch als sie am Tatort ankamen, sahen sie eine wilde Meute aus circa 100 Leuten, die sich gegenseitig die Köpfe einschlug.

Der Vorfall ereignete sich am Back Beach in Teignmouth, einer kleinen Hafenstadt im Südwesten von England.

Laut Angaben der Polizei wurde die Balgerei von einigen Schaulustigen gefilmt und kurz darauf in den sozialen Medien veröffentlicht. Da ein großer Teil der dort involvierten Jugendlichen jedoch noch minderjährig sind, bittet die Polizei darum, die Videos nicht weiter im Netz zu verbreiten.

Wer diese Videos dennoch weiterhin verbreitet, kann polizeilich verfolgt und dementsprechend auch bestraft werden.