Mit Corona im Zug: Britische Politikerin soll aus Parlament fliegen

Margaret Ferrier (62) nahm trotz einer nachgewiesenen Corona-Erkrankung den Zug. © dpa/PA Media/UK Parliament/Roger Harris

Das Commons Standards Committee, der zuständige Ausschuss des Unterhauses in London, empfahl am heutigen Donnerstag, Margaret Ferrier (62) für 30 Tage zu suspendieren. Sie habe den Ruf des House of Commons beschädigt und Menschen in Gefahr gebracht, urteilte der Ausschuss.

Die 62-Jährige war schon nach dem Vorfall von der Schottischen Nationalpartei (SNP) aus der Fraktion ausgeschlossen worden.

Wenn Abgeordnete für mehr als zehn Sitzungstage suspendiert werden, kann in ihrem Wahlkreis eine Petition für eine Nachwahl eingereicht werden. Wird diese von zehn Prozent der Wahlberechtigten unterstützt, kommt es zu einer neuen Abstimmung.

Ferrier hatte am 26. September 2020 wegen Symptomen einen Corona-Test gemacht. Während sie auf das Ergebnis wartete, reiste sie zwei Tage später per Zug nach London, wo sie unter anderem an einer Sitzung im Unterhaus teilnahm.

Abends erhielt sie per SMS ein positives Ergebnis - und reiste trotzdem am nächsten Morgen mit dem Zug nach Hause.