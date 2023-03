Am Welt-Frauentag: Iranerinnen gehen mit Tanzvideo viral - trotz Tanzverbot

Teheran (Iran) - Eine Gruppe junger iranischer Frauen hat online mit einem Tanzvideo in einem Hauptort jüngster Proteste für Aufsehen gesorgt.

Es ist ihre Form des Protests: Am Weltfrauentag veröffentlichten junge Tänzerinnen einen Clip in den sozialen Medien. © Screenshot/Twitter/About Zee

In dem rund 40 Sekunden langen Clip tanzen fünf Frauen mit lockerer Kleidung ohne das verpflichtende Kopftuch vor Häuserblocks einer bekannten Gegend in der Hauptstadt Teheran. Nutzer teilten das Video in den sozialen Medien tausendfach.

Es zeigt im Hintergrund Hochhäuser des Stadtteils Ekbatan, einem der Hauptorte der jüngsten Protestwelle. Verbreitet wurde das Video anlässlich des Weltfrauentags bereits am Mittwoch.

Frauen ist das Tanzen in der Öffentlichkeit im Iran verboten. Auch Verstöße gegen die Kopftuchpflicht werden bestraft. Nach den Protesten im Herbst gegen das islamische Herrschaftssystem ignorieren jedoch immer mehr Frauen inzwischen demonstrativ die Kleidungsregeln.

Die Aufstände stürzten die politische Führung in eine der schwersten Krisen seit Jahrzehnten. Auslöser war der Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini (†22) Mitte September. Sie starb im Polizeigewahrsam, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsregeln festgenommen worden war.