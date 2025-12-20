Neues Material enthüllt: Das zeigen die Fotos und Videos im Fall Epstein

Das US-Justizministerium hat auf Druck der Öffentlichkeit und des Parlaments damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall Jeffrey Epstein (✝66) zu veröffentlichen.

Von Khang Mischke und Jennifer Schneider Washington D.C. (USA) - Das US-Justizministerium hat auf Druck der Öffentlichkeit und des Parlaments am Freitag damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (✝66) zu veröffentlichen. Unter den Dateien sind Fotos und teils geschwärzte Dokumente des FBI zu finden, Vertreter beider Parteien kritisierten allerdings die unvollständige Veröffentlichung des Materials.

Die Fotoillustration zeigt Bilder von dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (79). © MANDEL NGAN / AFP In den Dokumenten schien es kaum neue Informationen über das Verhältnis zwischen Epstein und Donald Trump (79) zu geben. Ein prominenter Politiker der Demokraten, dem Trump in dieser Sache immer wieder Vorwürfe gemacht hat, kommt in den veröffentlichten Dokumenten hingegen besonders häufig vor. Die veröffentlichten Fotos zeigten häufig Epstein gemeinsam mit seiner Vertrauten Ghislaine Maxwell (63), die im Jahr 2022 wegen Mittäterschaft verurteilt wurde. Weitere sichergestellte Bilder dokumentieren die Reisen der beiden sowie einige Aufnahmen von seinem Anwesen in New York - darunter Wohn- und Arbeitsräume. Donald Trump Brisante Mails enthüllen: Jeffrey Epstein nannte Donald Trump "fast verrückt" und unterstellte "frühe Demenz" Zusätzlich enthielten die Akten unzählige Dokumente, Protokolle, Klageschriften und Verhör-Unterlagen. Das Justizministerium gab keine Erklärung zu den Dateien ab. In einigen Dokumenten tauchten bekannte Namen, wie der britische Ex-Prinz Andrew (65) oder Bill Clinton (79), auf.

Über mehrere Jahre hinweg pflegten Bill Clinton (79, l.), Ghislaine Maxwell (63) und Jeffrey Epstein (✝66, r.) eine ganz besonders enge Beziehung. © HANDOUT / HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATS / AFP

Immer wieder tauchen in den nun veröffentlichten Dateien Fotos von Ex-Präsident Bill Clinton (79) auf, etwa beim Schwimmen im Pool © HANDOUT / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP

Missbrauch auf Epsteins Privatinsel: Donald Trump weist Anschuldigen von sich

Während der Daten-Sicherstellung tauchten mehrere pikante Bilder von Donald Trump (79) auf - sie zeigen ihn mit mehreren jungen Frauen. © HANDOUT / HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATS / AFP Die Fotos von Clinton zeigen ihn etwa beim Schwimmen im Pool mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine Maxwell. Auf anderen Aufnahmen sieht man den Demokraten ohne Bezug zu den beiden. Der Republikaner Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder versucht, die Aufmerksamkeit auf Clinton zu lenken und behauptet, dass dieser auf einer Privatinsel Epsteins gewesen sei. Trumps Stabschefin Susie Wiles (68) widersprach dieser Darstellung. Ein Sprecher hatte bereits vor Jahren erklärt, Clinton sei "nie auf Little St. James Island, Epsteins Ranch" gewesen. Donald Trump Wegen Epstein-Akten: Langjährige Unterstützerin von Donald Trump in Lebensgefahr? Trump selbst ist wegen des Skandals in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Noch im Präsidentschaftswahlkampf hatte er die Freigabe der Akten gefordert, dann sträubte er sich nach dem Amtsantritt. Nun stellte das Ministerium riesige Datenmengen bereit, die Teil der Ermittlungen gewesen sein sollen. Bei einer ersten Sichtung waren keine Bilder enthalten, auf denen sexueller Missbrauch oder andere Straftaten zu sehen sind, da das Justizministerium derartige Aufnahmen per Gesetz weiterhin zurückhalten darf. Die Echtheit der Fotos konnte zunächst nicht unabhängig verifiziert werden.

Epstein soll über Jahre hinweg Minderjährige missbraucht haben