Neues Material enthüllt: Das zeigen die Fotos und Videos im Fall Epstein
Von Khang Mischke und Jennifer Schneider
Washington D.C. (USA) - Das US-Justizministerium hat auf Druck der Öffentlichkeit und des Parlaments am Freitag damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (✝66) zu veröffentlichen. Unter den Dateien sind Fotos und teils geschwärzte Dokumente des FBI zu finden, Vertreter beider Parteien kritisierten allerdings die unvollständige Veröffentlichung des Materials.
In den Dokumenten schien es kaum neue Informationen über das Verhältnis zwischen Epstein und Donald Trump (79) zu geben. Ein prominenter Politiker der Demokraten, dem Trump in dieser Sache immer wieder Vorwürfe gemacht hat, kommt in den veröffentlichten Dokumenten hingegen besonders häufig vor.
Die veröffentlichten Fotos zeigten häufig Epstein gemeinsam mit seiner Vertrauten Ghislaine Maxwell (63), die im Jahr 2022 wegen Mittäterschaft verurteilt wurde.
Weitere sichergestellte Bilder dokumentieren die Reisen der beiden sowie einige Aufnahmen von seinem Anwesen in New York - darunter Wohn- und Arbeitsräume.
Zusätzlich enthielten die Akten unzählige Dokumente, Protokolle, Klageschriften und Verhör-Unterlagen. Das Justizministerium gab keine Erklärung zu den Dateien ab. In einigen Dokumenten tauchten bekannte Namen, wie der britische Ex-Prinz Andrew (65) oder Bill Clinton (79), auf.
Missbrauch auf Epsteins Privatinsel: Donald Trump weist Anschuldigen von sich
Die Fotos von Clinton zeigen ihn etwa beim Schwimmen im Pool mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine Maxwell. Auf anderen Aufnahmen sieht man den Demokraten ohne Bezug zu den beiden.
Der Republikaner Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder versucht, die Aufmerksamkeit auf Clinton zu lenken und behauptet, dass dieser auf einer Privatinsel Epsteins gewesen sei.
Trumps Stabschefin Susie Wiles (68) widersprach dieser Darstellung. Ein Sprecher hatte bereits vor Jahren erklärt, Clinton sei "nie auf Little St. James Island, Epsteins Ranch" gewesen.
Trump selbst ist wegen des Skandals in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Noch im Präsidentschaftswahlkampf hatte er die Freigabe der Akten gefordert, dann sträubte er sich nach dem Amtsantritt. Nun stellte das Ministerium riesige Datenmengen bereit, die Teil der Ermittlungen gewesen sein sollen.
Bei einer ersten Sichtung waren keine Bilder enthalten, auf denen sexueller Missbrauch oder andere Straftaten zu sehen sind, da das Justizministerium derartige Aufnahmen per Gesetz weiterhin zurückhalten darf. Die Echtheit der Fotos konnte zunächst nicht unabhängig verifiziert werden.
Epstein soll über Jahre hinweg Minderjährige missbraucht haben
Der Fall Epstein beschäftigt die Öffentlichkeit seit vielen Jahren. Der einflussreiche US-Multimillionär aus New York hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über Jahre hinweg soll er minderjährige Mädchen etwa in New York und Florida selbst missbraucht haben. Epstein kam 2019 im Alter von 66 Jahren in einer Gefängniszelle zu Tode.
Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society. Per Gesetz wurde vor einem Monat die Veröffentlichung der Akten verfügt, das Justizministerium gab Stunden vor Ablauf einer Frist ein erstes großes Paket an Daten frei.
Titelfoto: Fotomontage/HANDOUT / HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATS / AFP