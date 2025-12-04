Diese Grusel-Aufnahmen von Epsteins Missbrauchs-Insel hat noch niemand gesehen

Washington D.C. - Es sind gruselige Einblicke in das Leben auf der berüchtigten Missbrauchs-Insel von Jeffrey Epstein, die nun von bisher unveröffentlichtem Bildmaterial ans Tageslicht gebracht worden sind.

Gruselige Masken wurden an der Wand rings um einen Arztstuhl angebracht. © Committee on Oversight and Government Reform

In der Mitte eines Raums steht ein Stuhl, wie ihn jeder beim Zahnarzt kennt - an der Wand hängen verstörende Masken mit alten Männer-Fratzen. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine x-beliebige Arztpraxis, sondern um ein Zimmer aus der Epstein-Villa.

Die Demokraten des US-Untersuchungsausschusses im Repräsentantenhaus haben am Mittwoch brisante Aufnahmen von jener Insel im Karibischen Meer veröffentlicht, auf welcher der 2019 in seiner Gefängniszelle gestorbene Investmentbanker Jeffrey Epstein über Jahre hinweg systematisch Minderjährige missbraucht haben soll.

"Wir veröffentlichen diese Fotos und Videos, um Transparenz in unseren Ermittlungen zu gewährleisten und das Gesamtbild von Epsteins grauenhaften Verbrechen zu rekonstruieren. Wir werden nicht ruhen, bis wir den Überlebenden Gerechtigkeit widerfahren lassen", erklärte der Abgeordnete Robert Garcia (48) zu den Gründen für die Veröffentlichung.

Weitere Aufnahmen zeichnen dabei das Bild eines nahezu klinisch gesäuberten Anwesens, unter anderem mit mehreren Schlafzimmern, einer riesigen Dusche voller Kissen und Kisten sowie ein Wohnzimmer, in dessen Mitte mit Kreide an eine schwarze Tafel gekritzelt wurde.

Zu lesen sind darauf etwa die Worte "Politisch", "Täuschung" oder "Macht". Einige Wörter wurden zensiert.