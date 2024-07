Schüsse auf Donald Trump: So starb der Mann im Publikum

Auf Donald Trump (78, M.) sollte wohl ein Anschlag verübt werden. © AFP/Rebecca Droke

Das gab der demokratische Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro (51), bekannt und sagte, er habe mit dessen Frau und Töchtern gesprochen.

Der Mann sei "als Held gestorben" und habe sich schützend über seine Familie gebeugt, als die Schüsse bei der Trump-Kundgebung gefallen sein. Er sei ein "begeisterter Anhänger" Donald Trumps gewesen.

Bei der Kundgebung in der kleinen Stadt Butler in Pennsylvania hatte am Samstagabend (Ortszeit) ein Mann auf den republikanischen Präsidentschaftsbewerber geschossen. Trump wurde daraufhin am Ohr verletzt.