Schüsse auf Trump! Zuschauer stirbt, Secret Service tötet Schützen (†20)

Butler/Washington (USA) - Riesiger Schock im US-Wahlkampf : Bei einem Auftritt im Bundesstaat Pennsylvania ist Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) am Samstag (Ortszeit) durch einen Schusswaffenangriff verletzt worden! Ein Zuschauer kam bei dem versuchten Trump-Attentat ums Leben. Der Schütze ( † 20) wurde durch den Secret Service ausgeschaltet.

Donald Trump (78) gestikuliert wild, als ihn der Secret Service von der Bühne holt. © dpa/Gene J. Puskar

Donald Trump geht es den Umständen entsprechend gut. Das teilte sein Kampagnen-Sprecher Steven Cheung (42) nur kurze Zeit nach dem Vorfall mit.

Wenig später meldete Trump sich selbst zu Wort und sagte, ein Schuss habe ihn am Ohr verletzt! Von einer erhöhten Position aus soll der Schütze laut Secret Service auf den Ex-Präsidenten gefeuert haben.

Wie das FBI am Sonntag bestätigte, soll es sich bei dem Attentäter um den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks gehandelt haben. Was die Motive seiner Tat waren, ist zunächst noch unklar. Die "New York Times" und die "Washington Post" berichteten, dass der junge Mann im Wählerverzeichnis als Republikaner registriert war.

Auf Videoaufnahmen von dem Vorfall sind laute Knallgeräusche zu hören. Wenig später fasst sich Trump an sein rechtes Ohr, bevor ihn der Secret Service zu Boden wirft und kurz darauf von der Bühne holt. Während Trump wild mit einem Arm gestikuliert, ist an seinem Ohr deutlich Blut zu erkennen.

"Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchschlug", schrieb der 78-Jährige auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. "Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie sich die Kugel durch die Haut bohrte." Trump führte aus: "Es blutete stark, und da wurde mir klar, was los war."