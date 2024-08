Trump gegen Harris: Platzt das geplante TV-Duell kurz vor knapp?

Washington - Sehnsüchtig warten die US-Wähler auf das erste TV-Duell zwischen Kamala Harris (59) und Donald Trump (78). Einen Termin gibt es zwar schon, doch ob die Debatte tatsächlich stattfindet, hängt nun in der Schwebe.

Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) hat so seine Zweifel, ob der US-Sender "ABC" ein faires TV-Duell abhalten wird. (Archivbild) © Evan Vucci/AP/dpa

Auf dem US-Sender "ABC" soll es am 10. September zum öffentlichkeitswirksamen Schlagabtausch der beiden Präsidentschaftskandidaten kommen. Darauf hatten sich Demokraten und Republikaner bereits Anfang August geeinigt.

Harris schrieb damals in einem Beitrag auf X: "Ich habe gehört, dass Donald Trump sich endlich bereiterklärt hat, am 10. September mit mir zu debattieren. Ich freue mich darauf."

Am Montagmorgen verfasste Trump - der es zuvor bereits nicht für nötig gehalten hatte, an der parteiinternen TV-Debatte der Republikaner teilzunehmen - auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" allerdings einen Beitrag, der ein großes Fragezeichen hinter das geplante TV-Duell mit Harris stellt.

Weil der 78-Jährige am Morgen ein "lächerliches und voreingenommenes Interview" bei "ABC Fake News" gesehen haben will, warf Trump die Frage in den Raum, warum er sich gerade auf diesem Sender seiner Kontrahentin stellen sollte.