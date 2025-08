Trump mit verbaler Prügel-Attacke gegen "Woke"-Bewegung

"Wer will sich nach dieser erbärmlichen Werbung noch einen Jaguar kaufen?", schrieb Trump.

Vorneweg: Der Begriff "woke" stellt heutzutage häufig eine abwertende Bezeichnung für neumodische Ideologien wie beispielsweise die LGBTQ-Bewegung dar. Bevor Trump mit diesem Kampfbegriff in den Wahlkampf zog, stand der Begriff für "aufgewachte" Bürger, die gegen soziale Ungerechtigkeiten kämpfen.

Seitdem Taylor Swift (35, Foto) im Wahlkampf für Kamala Harris (60) Partei ergriff, hatte Trump mehrfach über die Sängerin hergezogen. (Archivfoto) © Jordan Strauss/Invision/dpa

Außerdem verwies Trump auf die Kampagne der ehemals bei konservativen Amerikanern beliebten Brauerei "Bud Lite", die ihr Bier einst mit einer Trans-Person bewarb und damit das Unternehmen "zerstört" hätte.

Wie sehr der Republikaner die "woke" Szene verachtet, machte er abschließend am Beispiel der Sängerin Taylor Swift (35) deutlich.

"Schauen Sie sich nur die Woke-Sängerin Taylor Swift an. Seitdem ich die Welt darauf aufmerksam gemacht habe, was sie ist, indem ich sagte, dass ich sie nicht ausstehen kann (HASS!). Sie wurde beim Super Bowl ausgebuht und war NICHT MEHR HEISS", schrieb Trump am Montag.

Für Trump sei deshalb klar: "WOKE zu sein ist etwas für Verlierer, Republikaner sein ist das, was Sie wollen."