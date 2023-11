Außenpolitiker und knallharter Machtmensch - Henry Kissinger (†100) ist tot

Washington, D.C. (USA) - Henry Kissinger wurde in Franken geboren und floh als Kind mit seiner Familie vor den Nazis in die USA . Dort legte der Mann aus Fürth einen schillernden Aufstieg hin - und wurde Außenminister. Er gilt als einer der bedeutendsten Diplomaten des vergangenen Jahrhunderts.

Bis zuletzt politisch aktiv: Henry Kissinger (†100). (Archivbild) © Laurent Gillieron KEYSTONE/epa/dpa

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger ist tot. Der Deutschamerikaner starb am Mittwoch im Alter von 100 Jahren in seinem Zuhause im Bundesstaat Connecticut, wie eine Sprecherin der Kommunikationsagentur "Edelman", die dessen Beratungsfirma Kissinger Associates vertritt, der "Deutschen Presse-Agentur" am späten Mittwochabend bestätigte.

Der Friedensnobelpreisträger war eine schillernde Figur der US-Politik, seine Spezialität war die Geheimdiplomatie. Er gilt als einer der größten Diplomaten des 20. Jahrhunderts.

Zu seinen größten Erfolgen zählt die Annäherung der USA an China Anfang der 1970er Jahre. Doch Kissingers Karriere hatte auch Schattenseiten. Kritiker warfen ihm Skrupellosigkeit und Machtbesessenheit vor.

Heinz Alfred Kissinger wurde 1923 in Franken geboren. Er war 15 Jahre alt, als seine jüdischen Eltern mit ihm nach New York flüchteten. Seine deutschen Wurzeln verlor Kissinger niemals aus dem Blick, mehrfach besuchte er seine Heimatstadt Fürth. Sein Aufstieg erinnert an die Idee des amerikanischen Traums: Nach Schule und Militärzeit studierte Kissinger in Harvard; später lehrte er dort.

1969 berief ihn der damalige Präsident Richard Nixon (†81) zum Sicherheitsberater, später zum Außenminister. In Sachen Außenpolitik war er der einflussreichste Politiker in Washington.