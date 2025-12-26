Gut gemeint, aber schlecht angekommen: Ex-Vize-Präsidentin gibt Dating-Tipps

USA - Für die Menschen, die zurzeit auf der Suche nach einem Partner sind, hat die einstige US-Vize-Präsidentin Kamala Harris (61) nun ein paar Dating-Tipps ausgeplaudert. Doch die kommen nicht bei allen gut an.

Für alle Singles hat die einstige US-Vize-Präsidentin Kamala Harris (61) jetzt ein paar Dating-Tipps verraten. © Susan Walsh/AP/dpa

Eigentlich wollte Kamala Harris am vergangenen Dienstag in dem Podcast "Rich Little Brokegirls" über ihr neues Buch "107 Days" sprechen, doch schnell driftete das Gespräch mit der Hostess Kimberly Bizu ab und die beiden kamen ins Plaudern über das Dating, wobei die 61-Jährige sofort ein paar Ratschläge auf Lager hatte.

Das Wichtigste für alle, die auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung sind, sei es, gut zu sich selbst zu sein und einen Partner zu wählen, der auch gut zu einem ist. "Das ist wirklich wichtig", ergänzte die US-Politikerin. "Entscheide dich für jemanden, mit dem du über dich selbst lachen und über ihn lachen kannst."

Außerdem sollte man sich für jemanden entscheiden, mit dem man all die kleinen Momente im Leben genießen und teilen möchte. Sei es nur ein kleiner Spaziergang oder der wöchentliche Einkauf.

Für alle, die gerade nur an etwas "Lockerem" interessiert sind, hatte Harris auch noch einen Tipp parat: "Genieße die Phasen, in denen du Spaß hast. Genieße die Phasen, in denen du das Gefühl hast, dass du einfach mehr willst."

Die Demokratin betonte aber auch, dass es wichtig sei, ehrlich zu sich selbst zu sein und herauszufinden, ob die Phase und die Beziehung, in der man steckt, wirklich das sei, was man will.