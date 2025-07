Kamala-Comeback? Harris meldet sich nach Wahl-Schlappe gegen Trump zurück

Ihre Absage an das Gouverneurs-Amt in Kalifornien, an das sie bei einem Wahlsieg für mindestens vier Jahre gebunden wäre, bedeutet aber auch: Bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2028 wäre Harris frei, um einen zweiten Anlauf ins Weiße Haus zu unternehmen.

Harris schrieb in einer Stellungnahme am Mittwoch, dass sie die letzten sechs Monate seit ihrer Wahl-Schlappe innig darüber nachgedacht habe, wie sie "weiterhin für das amerikanische Volk" kämpfen könne. Schließlich gehe es ihr seit Beginn ihrer Karriere darum, "das Leben der Menschen zu verbessern."

Nach einem erbitterten Wahlkampf verlor Kamala Harris gegen Donald Trump (79) am Ende deutlich. (Archivbild) © Eric Gay/AP/dpa

Auch wenn Harris "vorerst" kein politisches Amt bekleiden wolle, scheint sie sich auf ihren nächsten Karriereschritt vorzubereiten.

"Ich freue mich darauf, wieder in die Öffentlichkeit zu gehen, dem amerikanischen Volk zuzuhören und Demokraten im ganzen Land dabei zu helfen, gewählt zu werden."

Ob sich Harris so als Polit-Beraterin den Nährboden für ihre eigene Rückkehr bereiten will, bleibt abzuwarten. Sie kündigte bereits an, in den kommenden Monaten weitere Details zu ihren eigenen Plänen bekannt geben zu wollen.

Sollte Harris tatsächlich bei der nächsten Präsidentschaftswahl noch einmal ihr Glück versuchen, würde sie zumindest nicht mehr gegen Trump antreten müssen - falls dieser nicht doch einen zwielichtigen Weg für eine dritte Amtszeit finden sollte.