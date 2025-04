Verrät diese Mütze Donald Trumps verfassungswidrigen Plan?

Washington - Seine zweite Amtszeit wäre für US-Präsident Donald Trump (78) per Gesetz gleichzeitig auch seine letzte. Oder doch nicht?

Im Online-Shop von Donald Trump (78) kann man sich bereits auf eine dritte Amtszeit vorbereiten. © Screenshot/trumpstore.com

"Niemand darf mehr als zweimal in das Amt des Präsidenten gewählt werden", heißt es im 22. Zusatzartikel der US-Verfassung. Trump spielt rund drei Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit jedoch bereits mit dem Gedanken, diese Regelung zu missachten.

Dabei stellt Trump seine Absicht des Verfassungsbruchs unverfroren zur Schau: In seinem eigenen Online-Shop - dem "Trump Store" gibt es seit neuestem bereits Mützen und T-Shirts mit der Aufschrift "Trump 2028" zu kaufen. Im Jahr 2028 findet die nächste US-Wahl statt.

Was der 78-Jährige bis dahin vorhat, verdeutlicht ein Aufdruck auf einem der Shirts. Dort heißt es: "Rewrite the Rules", also "Schreibt die Regeln um".

Abseits von stylischer Bekleidung ließ der Republikaner bereits mehrfach öffentlich durchblicken, dass er sich mit einer dritten Amtszeit beschäftige. "Man sagt, es gäbe eine Möglichkeit", lautete einer seiner fadenscheinigen Aussagen Ende März. Dabei vergaß Trump nicht zu betonen, dass die US-Wähler sich schließlich wünschen würden, dass er ein weiteres Mal zur Wahl antrete.

Um tatsächlich eine dritte Amtszeit zu ergaunern, müsste die US-Verfassung geändert werden. Dafür wäre sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat eine Zweidrittelmehrheit notwendig.