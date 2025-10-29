Von Anwaltskanzlei bis ins Weiße Haus: Michelle Obama erzählt ihre modische Geschichte

USA - Michelle Obama (61) enthüllte n un, warum sie sich in ihren 60ern "lebendiger denn je" fühlt - ihre Mode ist nicht zuletzt dafür verantwortlich.

Für Michelle Obama (61) ist Mode wichtig, um sich auszudrücken. © Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In Kürze erscheint ihr neues Buch "The Look" (zu Deutsch: Das Aussehen), in dem sie ihre modische Geschichte erzählt.

Im Interview mit People öffnet sich die ehemalige First Lady anlässlich der Bucherscheinung und erklärt, dass sie früher viel Kritik für ihre Outfits bekommen habe - doch diese habe sie nie beachtet.

"Grundsätzlich bin ich die gleiche Person. (...) Aber mit jedem Jahrzehnt bin ich weiser geworden. Ich glaube, ich bin selbstbewusster darin geworden, wer ich bin.", so die Ex-First-Lady.

Schon als kleines Mädchen war sie Fan einer Musik- und Tanz-Fernsehshow - besonders die Outfits der Tänzerinnen hatten es ihr angetan. Ab da war ihre Liebe zur Mode geboren.

Auch später achtete Michelle stets darauf, wie sie sich kleidete: In den 80ern und während ihrer Zeit in einer Anwaltskanzlei setzte sie auf "Power-Suits" - Anzüge, die Autorität, Selbstvertrauen und Professionalität ausstrahlen.