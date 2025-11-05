Nach dem Abriss eines Teils des Weißen Hauses äußerte sich nun Ex-First-Lady Michelle Obama

USA - US-Präsident Donald Trump (79) lässt das Weiße Haus aktuell für einen riesigen Ballsaal umbauen - und lies dafür sogar einen Teil abreißen. Die Entscheidung sorgte für reichlich Kritik. Nun äußerte sich Ex-First-Lady Michelle Obama (61) in einem Interview mit NBC.

Mit einem kleinen Scherz kommentiert Michelle Obama (61) den Abriss des Weißen Hauses. © Ricky Fitchett/ZUMA Press Wire/dpa

Dabei konnte sie sich einen kleinen Witz nicht verkneifen, berichtete die New York Post.

"Es gibt kaum Personal, und jetzt haben wir nicht einmal mehr ein Gebäude zum Arbeiten", so Obama mit einem Grinsen.

Die Moderatorin fügt mit einem Lachen ein "R.I.P. Ostflügel" hinzu.

Die 61-Jährige selbst lebte acht Jahre lang im Weißen Haus und hatte im Ostflügel ihr Büro - doch dieser ist inzwischen Geschichte. Große Teile davon wurden mittlerweile dem Erdboden gleichgemacht, da Trump Platz für seinen Ballsaal schaffen ließ.

Obama erklärte zudem, dass sie und ihre Familie als erstes dunkelhäutiges Präsidenten-Paar besonders stark kritisiert worden seien und bei jeder Entscheidung genau unter die Lupe genommen wurden.