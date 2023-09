Party-Premierministerin Sanna Marin hat keine Lust mehr auf Politik

Helsinki - Wegen ihrer Partybilder geriet die frühere finnische Premierministerin Sanna Marin (37) in die Kritik. Nun will sie sich gänzlich aus der Politik zurückziehen.

Sanna Marin (37) will sich von ihrem Amt als Parlamentarierin zurückziehen, um eine neue Stelle beim Tony Blair Institute anzutreten. © Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa

Sie gehörte zu den jüngsten Regierungschefs der Welt und war bei der Bevölkerung Finnlands beliebt, doch die Partyfotos der Sozialdemokratin kamen nicht bei jedem gut an.

"Es ist Zeit, weiterzuziehen", sagte Marin nun dem finnischen Rundfunksender Yle. "Ich bin begierig darauf, eine neue Rolle zu übernehmen. Ich glaube auch, dass dies für ganz Finnland von Nutzen sein kann."

Am Donnerstag trat die 37-Jährige der gemeinnützigen Organisation des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair (70) als strategische Beraterin bei und vollzog damit ihren nächsten Karrieresprung.

"Ich glaube, dass ich den Wählern in Finnland gut und vielleicht sogar noch besser in der neuen Aufgabe dienen kann", so Marin.

Das 2016 gegründete Tony Blair Institute arbeitet mit politischen Führungskräften zusammen, um durch Beratung in den Bereichen Strategie, Politik und Umsetzung positive Veränderungen in der Welt bewirken zu können.