Im Kampf gegen den Kreml-Herrscher? "Geheime Putin-Tochter" hat neuen Job

Paris/Moskau - Elizaveta Krivonogikh (22) soll die uneheliche, "geheime" Tochter von Wladimir Putin (72) sein. Unter dem Decknamen "Luiza Rozova" lebt sie derzeit in Paris - und hat dort offenbar einen neuen Job ergattert, der dem Kreml-Herrscher nicht gefallen dürfte.

Alles in Kürze

Elizaveta Krivonogikh (22) alias Luiza Rozova hat sich offenbar der Antikriegskunst verschrieben. © Screenshots/Instagram/luizaroz__ (2)

So berichtet die russische Künstlerin Nastja Rodionowa, die wegen des Ukraine-Kriegs politisches Asyl in Frankreich erhielt, auf ihrem Facebook-Kanal von Gerüchten, dass Rozova in den Studios "Albatros" und "L Galerie" arbeite.

Dort würden sowohl russische als auch ukrainische Antikriegskünstler ausstellen. Auch Rodionowa habe eigenen Angaben zufolge ihre Werke präsentieren wollen, sei jedoch durch das Mitwirken der Putin-Tochter davor zurückgeschreckt.

"Wir müssen wissen, mit wem wir arbeiten und entscheiden, ob wir bereit dafür sind. Meine persönliche Antwort in diesem Fall lautet: Nein", schrieb Rodionowa in den sozialen Netzwerken.

Gegenüber dem russischen Nachrichtenportal "meduza" erklärte Dmitri Dolinski, Chef der erwähnten Kunstgalerien, dass Rozova tatsächlich seit Oktober 2024 bei ihm angestellt sei. Über ihre Herkunft habe er sich jedoch nicht erkundigt. Dies sei ihm auch egal. "Kinder sind nicht für ihre Eltern verantwortlich", so Dolinski. Seine Mitarbeiterin habe nie den Eindruck erweckt, dass sie "die russische Regierung oder den Krieg irgendwie unterstützt".