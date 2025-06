Putin soll Trickfilmheld werden und mit sprechendem Kater als Duo auftreten

Alles in Kürze

St. Petersburg (Russland) - Der russische Präsident Wladimir Putin (72) soll Held der populären Trickfilmserie "Prostokwaschino" werden. Das Studio werde ihn als Filmfigur zeichnen, kündigte die Leiterin der Kinoproduktionsgesellschaft Sojusmultfilm, Julianna Slaschtschewa, auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg an.

Schwer vorstellbar: Der russische Präsident Wladimir Putin (72) soll bald mit einem sprechenden Kater reden. © Gavriil Grigorov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

"Das wird die populärste Soft Power, die es überhaupt geben kann", sagte sie. Putin werde mit dem Haupthelden der Geschichte, dem Kater Matrosskin, ein hervorragendes Duo abgeben, um Russland und seiner Kultur zu propagieren, meinte die Kulturmanagerin.

Die "Prostokwaschino"-Serie war ursprünglich eine Trickfilmtrilogie nach den Erzählungen des Kinderbuchautors Eduard Uspenski. Erzählt wurden die Abenteuer eines Jungen und seiner sprechenden Haustiere, des Katers Matrosskin und des Hundes Scharik, wobei das einfache Leben auf dem Dorf romantisiert wurde.

Nach mehr als 30 Jahren Pause wurden dann ab 2018 rund 160 weitere, deutlich kürzere Folgen gedreht, in denen das Geschehen in die aktuelle Zeit verlegt wurde.

Sowjetische Trickfilme seien immer noch sehr beliebt in den Ländern des ehemaligen Ostblocks, sagte Slaschtschewa. Zudem erfreuten sich russische Trickfilme wachsender Popularität in China und Südostasien. Der Einbau Putins in die Serie werde die Beliebtheit Russlands dort noch steigern, prognostizierte sie.