Politikerin flippt im Parlament total aus und der ganze Saal geht steil

Das Kämpfer-Gen liegt demnach ganz in der Familie, denn bereits ihr Großvater, Taitimu Maipi, war Mitglied der Maori-Aktivistengruppe Nga Tamatoa.

Maipi-Clarke (21) wurde durch ihren Kriegsschrei zum viralen Hit. © Screenshot/X/Enezator

In ihrer leidenschaftlichen "Rede", die in Wahrheit einer einzigartigen Darbietung glich, gab Maipi-Clarke den traditionellen "Haka", einen Kriegsschrei zum Besten.

Hierbei gab sie ihren Wählern, ja fast einem ganzen Volk, das mutige Versprechen ab, dass sie sich mit ihrem Leben für sie einsetzen werde.

Gegenüber lokalen Medien gab sie zu Protokoll, dass sie sich nicht als Politikerin sehe, sondern als Hüterin der Maori-Sprache. Außerdem glaube sie, dass die Stimme der neuen Generation der Maori gehört werden müsse.

"Bevor ich ins Parlament kam, wurde mir der Rat gegeben, nichts persönlich zu nehmen … Nun, ich kann nicht anders, als alles persönlich zu nehmen, was in diesem Haus gesagt wurde", kommentierte sie in ihrer denkwürdigen Rede.