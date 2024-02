Nach Festnahme in Berlin: Ex-RAF-Terroristin in Untersuchungshaft!

Berlin - Fahndungserfolg nach über 30 Jahren! In Berlin ist die frühere Terroristin der Roten Armee Fraktion (RAF), Daniela Klette (65), gefasst worden. Nun sitzt sie in U-Haft.

Daniela Klette (65) wird zur dritten RAF-Generation gerechnet. © BKA/DPA

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Zuvor hatten "Bild"-Zeitung und "B.Z." berichtet.

Wegen mehrerer Raubtaten sitzt Daniela Marie Luise Klette (65) nun in Untersuchungshaft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen am Dienstag in Hannover mit. Ein Ermittlungsrichter habe sechs Haftbefehle erlassen.

Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt Niedersachsen fahndeten jahrzehntelang nach den RAF-Rentnern Burkhard Garweg (55), Ernst-Volker Staub (69) und Klette.

Zielfahnder nahmen Daniela Klette demnach am Montagabend in einem Mietshaus in Berlin-Kreuzberg fest. Sie habe keinen Widerstand geleistet, sagte Friedo de Vries, Präsident des Landeskriminalamtes Niedersachsen.

Am Dienstag standen uniformierte Polizisten vor dem siebengeschossigen Gebäude. Der Eingang war gesperrt. Kriminaltechniker waren vor Ort und untersuchten die betreffende Wohnung nahe der früheren Grenze zwischen West- und Ost-Berlin.

Klette wurde nach Angaben des Landeskriminalamtes Niedersachsen am Dienstag mit einem Hubschrauber nach Bremen geflogen und von dort aus weiter zum Amtsgericht Verden gebracht. Ein Haftrichter habe die Haftbefehle gegen die 65-Jährige erlassen.