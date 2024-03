IS-Terroristen kündigen Anschläge auf Christen und Juden in Europa an

Beirut (Libanon) - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich erneut zu dem Anschlag mit mehr als 140 Toten bei Moskau bekannt und darüber hinaus weltweite Angriffe, einschließlich in Europa, auf Juden und Christen angekündigt.

Nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau wurden bislang mehr als 140 Tote gezählt. © Vedyashkin/Moscow News Agency/AP/dpa

In einer am Donnerstag veröffentlichten 40-minütigen Audiobotschaft fordert IS-Sprecher Abu Hudhaifah al-Ansari die "einsamen Wölfe" der Bewegung auf, noch während des laufenden Fastenmonats Ramadan "Kreuzfahrer (Christen) und Juden überall anzugreifen und ins Visier zu nehmen", insbesondere in Europa und den USA sowie im Herzen des jüdischen Staates und in den palästinensischen Gebieten.

Veröffentlicht wurde die Botschaft über das IS-Medienportal al-Furkan.



Al-Ansari erinnerte überdies an die Ausrufung des sogenannten IS-Kalifats vor zehn Jahren.

Damals hatte die Miliz große Gebiete des vom Bürgerkrieg zerrissenen Syrien und des benachbarten Iraks unter Kontrolle. Mittlerweile haben die Extremisten ihr Herrschaftsgebiet wieder verloren.