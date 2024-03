Terror in Moskau: Mehr als 40 Tote bei Angriff auf Konzert-Besucher

Moskau - In der russischen Hauptstadt Moskau ist es am Freitagabend zu einem Angriff auf einen Konzertsaal gekommen. Die Behörden sprechen inzwischen von einem Terroranschlag. Der Gebäudekomplex steht in Flammen, es gibt unzählige Tote. Mittlerweile hat die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) den tödlichem Anschlag für sich reklamiert.