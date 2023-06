Massaker an Schule: 20 "Kollaborateure" verhaftet - darunter der Schulleiter!

Die Jugendlichen wurden mit Macheten zerhackt, erschossen und in ihren Schlafsälen verbrannt, ein grausamer Mord , der auch über die Landesgrenzen hinaus für Entsetzen sorgte.

"Ein Angriff auf unschuldige Kinder ist barbarisch, unmenschlich und stellt natürlich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar", sagte Enanga in seiner Erklärung weiter.

Unter den Verhafteten befand sich zum großen Schock aller auch der Schulleiter der Lhubiriha-Oberschule, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. "Sie müssen uns Antworten auf einige Fragen geben", erklärte Enaga.

Der IS bezeichnet die ADF als seinen regionalen Ableger, die Provinz Islamischer Staat Zentralafrika (ISCAP).

"Zwanzig mutmaßliche Kollaborateure, mutmaßliche ADF-Kollaborateure, wurden verhaftet", sagte Polizeisprecher Fred Enanga auf einer Pressekonferenz und bezog sich dabei auf die in der Demokratischen Republik Kongo stationierten Allied Democratic Forces (ADF).

Die örtliche Polizei teilte am Montagabend mit, dass die 20 Verdächtigen wegen mutmaßlicher Kollaboration mit der berüchtigten Miliz verhaftet worden sein.

"Es ist eine schmerzhafte Situation, die kein Elternteil durchmachen möchte, aber wir hoffen, dass sie noch am Leben sind, wo auch immer sie sind."

Joseph Masika, Vormund eines der vermissten Schüler, berichtete von herzzerreißenden Besuchen in Leichenhallen und Krankenhäusern.

Während einige Familien also noch um ihre entführten Kinder bangen, wurden die bereits identifizierten Opfer am Montag von ihren trauernden Angehörigen und Anwohnerinnen beerdigt.

"Ihre Aktion - die verzweifelte, feige, terroristische Aktion - wird sie nicht retten", sagte Präsident Yoweri Museveni (78) am Sonntag in seiner ersten Stellungnahme zu dem Angriff und versprach, die Kämpfer "bis zur Auslöschung" zu jagen.

Die Verfolgung der Angreifer, die mit den entführten Kindern in Richtung der durchlässigen Grenze zur Demokratischen Republik Kongo geflohen sind, dauert an.

Das Massaker war der tödlichste Anschlag in Uganda seit den Zwillingsbombenanschlägen in Kampala im Jahr 2010, bei denen 76 Menschen getötet wurden. Damals bekannte sich die in Somalia ansässige Al-Shabaab-Gruppe zu der Attacke.