Sie kamen mit Macheten! Terroristen überfallen Schule und töten 38 Kinder

Mpondwe (Uganda) - Die Killer kamen in der Nacht. Bewaffnete Männer überfielen am Freitag eine weiterführende Schule in Uganda und richten ein Blutbad an. Mindestens 41 Menschen starben, darunter 38 Schüler. Viele Opfer wurden mit Macheten ermordet, andere bei lebendigem Leib verbrannt. Der Angriff wurde offenbar von Kämpfern des sogenannten "Islamischen Staates" verübt.