Nach Terroranschlag bei Moskau: So steht es um Terrorgefahr in NRW

Die Sicherheitsbehörden seien auf alles gefasst. "Terroristen bekommen, was sie wollen, wenn wir mit Angst durchs Leben gehen. Trotzdem werden wir in diesen Tagen nicht nur wachsam, sondern hellwach sein."

Demnach seien die Sicherheitsbehörden hierzulande "in Stellung", sagte der CDU-Politiker am heutigen Montag.

Die Kreispolizeibehörden seien durch das Landeskriminalamt unverzüglich nach dem Anschlag in Russland informiert und sensibilisiert worden, erläuterte das Düsseldorfer Innenministerium.

Sie seien gewappnet, um bei Bedarf an den Osterfeiertagen unverzüglich auf eine mögliche Verschärfung der Sicherheitslage zu reagieren. Weiterhin liege in NRW "ein hohes abstraktes Bedrohungs- und Gefährdungspotenzial" des regionalen Ablegers des sogenannten Islamischen Staates in Afghanistan vor, dem "Islamischen Staat Provinz Khorasan" (ISPK).

Besonders in diesen Zeiten sei es wichtig, Polizei und Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse an die Hand zu geben, mahnte Reul. "Polizei und Verfassungsschutz können nur vor die Lage kommen, wenn sie Terroristen auch technisch einen Schritt voraus sind."