Täter ist tot: Polizeibekannter Terror-Schütze erschoss zwei Menschen vor EM-Quali-Spiel

Brüssel - Doppelmord in Brüssel! Vor dem Länderspiel zwischen Belgien und Schweden für die Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland ereignete sich am Montagabend eine Schießerei, bei der zwei Schweden ums Leben kamen. Am Dienstagmorgen kam es zwischen der Polizei und dem bewaffneten Täter zu einem Schusswechsel.