Terrorverdacht vor türkischer Wahl: Über 100 Festnahmen - auch Politiker betroffen

Landesweit kam es zu insgesamt 110 Festnahmen durch Einsatzkräfte der Polizei.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am heutigen Dienstag berichtete, kamen nach den Razzien in 21 Provinzen am Morgen insgesamt 110 Menschen in Gewahrsam.

Unter den Festgenommen befinden sich jedoch nicht nur Politiker, sondern, wie die Anwaltskammer der Stadt Diyarbakir auf Twitter mitteilte, auch Anwälte und Journalisten.

Laut der örtlichen Staatsanwaltschaft wird Betroffenen unter anderem vorgeworfen, die PKK finanziell unterstützt und Terrorpropaganda betrieben zu haben.

Der HDP-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass auch Özlem Gündüz, der stellvertretende Vorsitzende, betroffen sei.

In einer Stellungnahme auf Twitter erhebt die Partei jetzt schwere Anschuldigungen: